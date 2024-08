Kurti: Ka qenë një përjetim i rëndë për presidenten Osmani, do të ketë raport zyrtar për të kuptuar se çfarë ka ndodhur

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në konferencë për media, u deklaruar lidhje me ngjarjen me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani.

Ai u shpreh se ngjarja e ndodhur në Shkup ka qenë një përjetim i rëndë për presidenten Osmani.

“Ka qenë një përjetim dhe përvoje e rëndë e presidentes së Republikës së Kosovës më 2 gusht ndaj Vjosa Osmanit në aeroportin e Shkupit, aq më tepër që ka qenë me familje dhe dy vajzat e vogla. Autoritete e RMV-së, krerët shtetërorë kanë shprehur keqardhjen e tyre dhe do të ketë një raport zyrtar që do ta zbardhë këtë çështje në tërësi dhe hollësi. Edhe që të kuptojmë se çfarë saktësisht ka ndodhur, por edhe që të mos na përsëriten kurrë më situata të tilla”, u shpreh Kurti.

MARKETING