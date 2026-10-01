Kurti: Ka gabime faktike, historike e juridike në aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së
Kryeministri Albin Kurti, pas takimit me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka folur për aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së, duke i renditur tri pika që, sipas tij, duhet të theksohen ndërkombëtarisht.
Në konferencën e përbashkët për media me Von der Leyen, Kurti tha se ka “shqetësime serioze” lidhur me aktgjykimin dhe se pret që ato të korrigjohen në procedurën e ankesës.
Si pikë të parë, Kurti përmendi pretendimet për të ashtuquajturën “Shtëpi e Verdhë” dhe trafikimin e organeve, duke thënë se këto pretendime nuk u përfshinë në aktakuzë.
“Pretendimet për të ashtuquajturën ‘Shtëpi e Verdhë’ dhe për trafikimin e organeve as nuk bëhen pjesë e aktakuzës. E dyta, akuzat për krime kundër njerëzimit dhe për sulme të gjera e sistematike kundër popullsisë civile u rrëzuan. Dhe e treta, Dhomat e Specializuara theksuan qartë se UÇK-ja nuk është në gjyq dhe se vendimi i tyre nuk synon të cenojë drejtësinë apo legjitimitetin e luftës çlirimtare”, u shpreh Kurti.