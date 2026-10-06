Kurti i bën ofertë të re PDK-së: Specialja në lexim të dytë, pastaj presidenti
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë një propozim të ri për Partinë Demokratike të Kosovës (PDK), në përpjekje për të tejkaluar krizën institucionale.
Në një konferencë për media, Kurti ka deklaruar se Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme që fillimisht të votojë në lexim të dytë Projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, nëse PDK-ja zotohet se do të marrë pjesë në votimin për zgjedhjen e presidentit.
Kurti ka thënë se LVV-ja ka dy emra që mund të propozohen për president: kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca, dhe ish-deputeten e PDK-së, Feride Rushiti.
“Glauk Konjufca apo Feride Rushiti, nëse do opozita”, ka deklaruar Kurti.
Ai ka propozuar që Kuvendi të mblidhet në një seancë me dy pika të rendit të ditës.
“Pra, le të bëjmë sonte një seancë Kuvendi me dy pika: votimi i projektligjit të dytë për Specialen dhe zgjedhja e presidentit”, ka thënë Kurti.
Sipas tij, lideri i PDK-së, Bedri Hamza, duhet të japë zotimin se deputetët e PDK-së do të marrin pjesë në votimin për presidentin.
“Le të dalë dhe të zotohet Hamza se deputetët e LVV-së votojnë njërin nga këto propozime”, ka thënë Kurti.
Propozimi vjen në një kohë kur partitë politike po përballen me afatin për zgjedhjen e presidentit dhe paralajmërimet për zgjedhje të reja në rast të dështimit të procesit.