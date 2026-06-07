Kurti: Fitorja sot, konfirmim që dekada është e qeverisjes së VV-së
Kandidati për kryeministër nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje u deklarua pas rezultatit prej 42.92% në bazë të numërimit të votave sipas Komisioni Qendror Zgjedhor.
Kurti ka uruar simpatizantët e Vetëvendosjes për fitoren.
“Urime edhe një fitore e radhës e VV-së. Për më pas se 7 vjet kjo është fitorja e pestë e Vetëvendosjes. Kemi ftuar më 2019, 2021, dy herë më 2025 e fituam përsëri më 2026. E pra, të dashur qytetarë ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekadë e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq është e qeverisjes së Lëvizjes Vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e pesta parlamentare, për më pak se shtatë vjet u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë e ne fitojmë., tha Kurti.