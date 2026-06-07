Kurti: Fitorja sot, konfirmim që dekada është e qeverisjes së VV-së

Kurti: Fitorja sot, konfirmim që dekada është e qeverisjes së VV-së

Kandidati për kryeministër nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje u deklarua pas rezultatit prej 42.92% në bazë të numërimit të votave sipas Komisioni Qendror Zgjedhor.
Kurti ka uruar simpatizantët e Vetëvendosjes për fitoren.

“Urime edhe një fitore e radhës e VV-së. Për më pas se 7 vjet kjo është fitorja e pestë e Vetëvendosjes. Kemi ftuar më 2019, 2021, dy herë më 2025 e fituam përsëri më 2026. E pra, të dashur qytetarë ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekadë e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq është e qeverisjes së Lëvizjes Vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e pesta parlamentare, për më pak se shtatë vjet u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë e ne fitojmë., tha Kurti.

MARKETING

Të ngjajshme

Konjufca në tubimin e VV-së: Urime Qeveria Kurti 4

Konjufca në tubimin e VV-së: Urime Qeveria Kurti 4

Numërohen mbi 99% të votave, ky është rezultati sipas KQZ-së

Numërohen mbi 99% të votave, ky është rezultati sipas KQZ-së

Kasami pas zgjedhjeve: Urime Albin Kurtit për fitoren e thellë

Kasami pas zgjedhjeve: Urime Albin Kurtit për fitoren e thellë

Mexhiti uron Kurtin për fitoren: Kosova sot votoj për vazhdimësi dhe besim në rrugën e nisur

Mexhiti uron Kurtin për fitoren: Kosova sot votoj për vazhdimësi dhe besim në rrugën e nisur

“I lëshuat raketat, kaq mjafton”/ Trump thirrje Iranit: Ejani në tryezën e bisedimeve!

“I lëshuat raketat, kaq mjafton”/ Trump thirrje Iranit: Ejani në tryezën e bisedimeve!

Irani lëshon raketa drejt Izraelit mes përshkallëzimit pas sulmit ndaj Bejrutit

Irani lëshon raketa drejt Izraelit mes përshkallëzimit pas sulmit ndaj Bejrutit