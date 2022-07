Kurti e Meta: Duhet të përkrahen vetëm nismat gjithëpërfshirëse rajonale

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, janë pajtuar që të dyja vendet duhet të përkrahin vetëm nismat gjithëpërfshirëse rajonale, me trajtim të barabartë dhe lidership të qartë, siç është Procesi i Berlinit.

Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit të premten, Kurti e ka falënderuar Metën që e ka zgjedhur Kosovën si vendin për ta përmbyllur mandatin e tij si president.

Kryeministri, sipas njoftimit, theksoi rëndësinë e mbështetjes së Shqipërisë në proceset e anëtarësimit të Kosovës në Programin e Partneritetit për Paqe të NATO-s, Kartën e Adriatikut, Këshillin e Evropës dhe për aplikimin për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Duke folur për bashkëpunimin konkret ndërmjet dy republikave, Kurti vuri theksin te rëndësia e projektit për hekurudhën Durrës-Prishtinë, te rëndësia e bashkëpunimit në fushën e energjisë, investimeve në bujqësi, e sidomos te rëndësia e investimeve në mbrojtje e siguri, si çështje të sovranitetit, për çka kërkoi bashkëpunim të të dyja vendeve në këtë drejtim, thuhet në njoftim.

Meta e falënderoi Kurtin për pritjen dhe theksoi se Kosova është bërë shembull i demokracisë në rajon, që është vlerësuar edhe nga raportet ndërkombëtare.

Gjatë ditës, presidenti i Shqipërisë u takua edhe me presidenten Vjosa Osmani. Ai foli para deputetëve në Kuvendin e Kosovës, ndërsa do të takohet edhe me liderët opozitarë. /Kohanet