Kurti dhe i ngarkuari me punë në Ambasadën e SHBA-së biseduan për arritjen e marrëveshjes me Serbinë

I ngarkuari me punë në Ambasadën e SHBA-së në Kosovë, Nicholas Giacobbe, ka njoftuar se sot ka takuar Kryeministrin Albin Kurti dhe Zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi.

Ai ka thënë se ndër temat për të cilat kanë diskutuar ka qenë edhe planet që marrëveshja Kosovë-Serbi të arrihet gjatë mandatit aktual qeverisës.

“Ishte kënaqësi që të takoja Kurtin dhe Bislimin sot ku diskutuam për një mori çështjes, përfshirë planet për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë gjatë mandatit të tanishëm”, është shprehur Giacobbe, transmeton Telegrafi.

Ndryshe, sot në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku është diskutuar për projektin e gazsjellësit, kryeministri Kurti është kritikuar për përkeqësimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Lidhur me dialogun me Serbinë, Kurti deklaroi në një intervistë për Radio Evropën e Lirë, para dy ditësh tha se marrëveshja me Serbinë pritet të arrihet në mandatin e tij.

“Unë nuk mund të parashikoj se kur do të ndodhë, por nëse kemi parasysh që mandati i presidentit amerikan, (Joe) Biden, mandati i zëvendëskryetarit të Komisionit Evropian, Borrell dhe mandati im përafërsisht do ta kenë të njëjtën kohëzgjatje, është e pritshme që në kuadër të këtyre mandateve, që në kohë janë pak a shumë të njëjta, ta përmbyllim marrëveshjen gjithëpërfshirëse me Serbinë. Pra, te ne ekziston vullneti dhe interesimi, varet a ekziston gatishmëria te Serbia”, deklaroi Kurti. /Telegrafi/