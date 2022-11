Kurti bisedon me Borrellin, e njofton për qortimet: S’ka alternativë ndaj dialogut dhe institucioneve

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka biseduar në telefon me shefin diplomacisë evropiane Josep Borrel.

Kurti gjatë kësaj bisede e ka informuar atë me ecurinë e qortimeve të lëshuara për targat serbe.

Ai tha se dialogu s’ka alternativë.

Kreu i Qeverisë thekson se gjatë kësaj kohe policia i ka shpërndarë 834 qortime dhe s’ka pasur asnjë incident.

“Nuk ka alternativë ndaj dialogut dhe institucioneve. E informova atë se janë dhënë 843 qortime nga policia për drejtuesit e makinave me targa pa leje, 0 incidente apo ankesa”, tha Kurti.

Gjatë së shtunës, kryetari i Listës Serbe Goran Rakiq, ka njoftuar se pjesëtarët e këtij komuniteti do të largohen nga institucionet e Kosovës për shkak të suspendimit të komandantit të policisë në veri, Nenad Gjuriq.

Ai po ashtu ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga pozita e ministrit për Komunitete dhe Kthim.

Të shtunën, gjithashtu një numër i pjesëtarëve pjesëtarët e policisë i zhveshën uniformat.

Sot u mbajt një prostestë në veriun e Mitrovicës e thirrur nga Lista e Serbe.

