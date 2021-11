Kur të vjedhin emrat

Në këtë pjesë të shkëputur nga Lehtësia e padurueshme e qenies bahet fjalë për ndryshimin “brenda natës/ditës” të emrave të asaj që njohim si prona jonë e përbashkët, ose publikja; derisa, ma vonë, botohet fjalori i ri, mandej përcaktohet edhe lista e emrave që mund t’u vendosen fëmijëve e kështu me radhë.

Shkruan: Edison ÇERAJ, Tiranë

“Tekefundit, diçka kishte ndryshuar. Dikur ai quhej Grand Hotel dhe tani, sipas tabelës, ishte Hotel Bajkal.

Ata panë tabelën në cep të ndërtesës: ishte Sheshi Moska. Më pas u ranë qark (Karenini i ndiqte vetë pa rrip) të gjitha rrugëve që njihnin dhe shikonin emrat e tyre: ishte rruga Stalingrad, rruga Leningrad, rruga Rostov, rruga Novosibirsk, rruga Kiev, rruga Odesa, ishte shtëpia e kurimit Çaikovski, shtëpia e kurimit Tolstoi, shtëpia e kurimit Rimski-Korsakov, ishte hoteli Suvorov, kinemaja Gorki dhe kafeneja Pushkin. Të gjithë emrat vinin nga Rusia dhe historia e Rusisë

Terezës iu ndërmenden ditët e para të pushtimit. Qytet më qytet, njerëzit hiqnin tabelat me emrat e rrugëve dhe shkulnin tabelat rrugore. Vendi u bë anonim brenda natës. Për shtatë ditë rresht, ushtria e kuqe i kishte rënë vendit kryq e tërthor, pa ditur ku ishte. Oficerët kërkonin ndërtesat e gazetave, të televizionit, të radios për t’i pushtuar, por nuk arrinin t’i gjenin. Ata pyesnin njerëzit, por njerëzit ngrinin supet ose u tregonin adresa të rreme dhe drejtime të gabuara.

Me kalimin e viteve, duket se ky anonimat nuk ka qenë pa zarar për vendin. As rrugët dhe as shtëpitë nuk kanë mundur të gjejnë emrin e tyre fillesatar. Një stacion termal i Bohemisë u kthye kësisoj sa hap e mbyll sytë në një Rusi të vogël imagjinare dhe Tereza po vinte re se ua kishin vjedhur të kaluarën, që kishin ardhur ta kërkonin këtu. E kishin të pamundur ta kalonin natën aty.”(Kundera, “Lehtësia e padurueshme e qenies”, përkth.: Severina Pasho)

Pra, “Tereza po vinte re se ua kishin vjedhur të kaluarën” – pikërisht kjo është pika kulmore e tëhuajësimit: fillimisht vendi yt bahet i huaj për ty, masanej edhe ti bahesh i huaj për veten, një gjendje kjo që merr shkas nga një “projekt” që i mbivendoset me dhunë (në rritje) një shoqërie, gja që fillon nëpërmjet fjalës, ma konrektisht këtu me ndryshimin e emrave me të cilët jemi mëku e lidhë qysh pa ardhë në këtë jetë.

Në këtë pjesë të shkëputur nga Lehtësia e padurueshme e qenies bahet fjalë për ndryshimin “brenda natës/ditës” të emrave të asaj që njohim si prona jonë e përbashkët, ose publikja; derisa, ma vonë, botohet fjalori i ri, mandej përcaktohet edhe lista e emrave që mund t’u vendosen fëmijëve e kështu me radhë. Bahet fjalë për një operacion gjithëpërfshirës mbi fjalën/gjuhën në të cilën ka banu prej shekujsh një shoqëri. Këtë e kanë ba të gjithë të ashtuquajturit sisteme totalitare (sidomos komunizmi) dhe këtë po ban sot i ashtuquajturi globalizëm (“pa anglishten nuk çan dot”).

Kur ky operacion del me “sukses”, atëherë vjen një çast kyç kur përballesh papritur me dy mundësi: ose me u përshtatë me “botën e re”, ose me ikë (“e kishin të pamundur ta kalonin natën aty”). Dihet se pjesa ma e madhe përshtaten, siç na dëshmon edhe e kaluara jonë këtu në Shqipëri. Siç ka ndodhë gjithmonë, kur vjen puna me zgjedhë ndërmjet lirisë dhe sigurisë, shumica zgjedh sigurinë, që me kalimin e kohës shndërrohet në një ujdi të heshtur me skllavërinë. Sidoqoftë, mund të thuhet se skllavi gëzon një lloj sigurie, si, për shembull, e ka të siguruar “bukën e gojës”. Edhe sot e kësaj dite ke jo pak veta (të moshuar e të rinj) që, kur flitet për të shkuarën në komunizëm, thonë me një lloj bindjeje se “pa bukë/punë nuk të linte”, duke harru se ky është një prej përkufizimeve ma tipikë të skllavërisë.

Me pak fjalë, vjen ai çast kur duhet me vendosë: me u përshtatë apo me ikë?

Edhe kur dikush vendos me ikë, mos me u përshtatë me një sistem/pushtet që i ka vjedhë të shkuarën (domethanë, çdo gja) duke i ndryshu emrat e gjërave, vendi në të cilin ka me emigru, po ashtu, dihet se është i huaj për të, ngaqë përbahet nga fjalë/emra që nuk janë pjesë e të shkuarës së tij/saj. Por, në këtë rast, njeriu përballet me një botë tjetër, jo me një botë të re; me një botë që vazhdon, jo me një botë të ndërprerë; me një botë të krijuar nga njeriu për njeriun, jo me një botë që synon me kriju një tjetër njeri (“njeriun e ri”).

Çdo emër është një çelës që hap derën e një bote unike; pra, çdo emër shenjon një realitet të caktuar me të cilin bashkëjetojmë, të cilin mundohemi me e përmirësu nga brezi në brez.

Për ta viju metaforën, vjen një ditë kur këta çelësa t’i marrin dhe, dyert të cilat hapeshin vetëm nëpërmjet tyre, mbeten të kyçura, të paqasshme. Kështu ndodh vjedhja e së kaluarës dhe vjen përjetimi i fortë i huajsisë. Në fillim të këtij përjetimi, për aq sa nuk është rritë forca tërheqëse, arrijmë me ba dallimin midis lirisë dhe sigurisë, si dhe me marrë një vendim, që siç e thamë është me u përshtatë ose me ikë, domethanë me lanë vendin tand e me u shpërngulë në një vend tjetër. Për ata që vendosin me ndejë, gjasat janë që ky dallim vjen duke u zbehë.

Kemi edhe një tjetër metaforë: Heidegger-i i qaset gjuhës se si “shtëpia e qenies”. Kur një ideologji merr pushtetin politik dhe vendos për një “transplant” të disa prej organeve kryesore të gjuhës, siç janë emrat, atëherë kjo shtëpi është boshatisë dhe na kanë mbetë vetëm muret.

Në Kuran lexojmë:«Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë po krijoj (përcaktoj) një mëkëmbës në Tokë!” Ata thanë: “A do të vendosësh në të dikë që bën çrregullime, që derdh gjak, ndërkohë që ne të madhërojmë, të lavdërojmë e të adhurojmë ashtu siç e meriton!?” Ai tha: “Unë di atë që ju nuk e dini!”

Allahu i mësoi Ademit emrat e të gjitha gjërave; pastaj ua paraqiti engjëjve dhe u tha: “Më tregoni për emrat e këtyre (gjërave), nëse po thoni të vërtetën!”

Ata thanë: “Ti nuk ke asnjë të metë. Ne nuk kemi dije tjetër veç asaj që na mësove Ti. Ti je i Gjithëdijshmi, i Urti!”

“O Adem, – tha Zoti – tregoju atyre (engjëjve) për emrat e tyre (gjërave)!” E kur ua tregoi emrat e gjërave, (Zoti) tha: “A nuk ju kam thënë, se Unë di fshehtësinë e qiejve e të Tokës, di atë që shfaqni dhe atë që mbani të fshehtë!”» (Surja Bekare – Lopa, 30-33)