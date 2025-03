Kur do të prezantohet iPhone 17? Gjithçka që dihet

Apple njofton përditësime në linjën e saj të telefonave çdo vjeshtë, por kompania shpesh e ka të vështirë t’i mbajë të fshehta detajet.

Përpara zbulimit zyrtar të iPhone 17, ne kemi dëgjuar tashmë mjaft sugjerime për atë se si mund të jetë ai.

Ja çfarë dihet dhe çfarë presim.

Kur do të prezantohet seria e iPhone 17?

Shumicën e rasteve, telefonat kryesorë prezantohen në shtator. Është pak herët për të zbuluar data specifike; disa vite, Apple jep vetëm një ose dy javë kohë ndërmjet dërgimit të ftesave dhe organizimit të ngjarjes. Por vitet e kaluara tregojnë se diku në shtator duhet të jetë koha kur iPhone 17 të bëjë debutimin.

Çfarë do të përfshijë linja e re e iPhone 17?

Rrjedhjet e dizajnit sugjerojnë se Apple po ndërton një telefon ultra të hollë, me gjasë që do të quhet iPhone 17 Air që të përputhet me përcaktimin e laptopit ultra të lehtë të Apple.

Mark Gurman i Bloomberg, shpesh një burim solid i informacionit të avancuar për Apple, raportoi në janar se iPhone 17 Air do të pajiset me një çip bazë A19 dhe do të ketë vetëm një lente të vetme kamere.

Mund të përdorë gjithashtu modemin e ri të brendshëm të Apple, i cili u prezantua në shkurt në iPhone 16e, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Më shumë detaje rreth këtij zhvillimi mund të dalin përpara shtatorit, por kjo është ajo që dihet tani për tani.

Çdo listë e re përfshin një model bazë, por me kalimin e viteve, Apple habit me shumëllojshmërinë e telefonave që ofron.

Me shumë mundësi do të ketë një iPhone 17 dhe një iPhone 17 Pro.

Apple gjithashtu është përkushtuar ndaj filozofisë së çështjeve të madhësisë dhe ka ndërtuar një opsion iPhone Pro Max me një ekran edhe më të madh dhe jetëgjatësi më të mirë të baterisë; seria e 17-të me siguri do të ketë gjithashtu një të tillë.

iPhone 17 Air duket se është gati të zërë vendin e një iPhone 17 Plus të mundshëm.

Si do të jetë iOS 19?

Jon Prosser në Front Page Tech hodhi një video në janar që tregon se si një aplikacion i ridizajnuar i kamerës mund të tregojë ndryshime më drastike që do të vijnë për sistemin operativ në linjën e ardhshme të iPhone.

Më herët në mars, Bloomberg gjithashtu mbështeti pohimin se një rregullim i iOS është në punë.

Ndryshe, nuk ka pasur një përditësim të dukshëm të iOS për disa gjenerata dhe mund të jetë emocionuese të shohësh Apple duke e bërë këtë.

Dhe ndërsa nuk kemi ndonjë rrjedhje zyrtare, duket krejtësisht e garantuar që Apple do të vazhdojë të ofrojë paketën e saj Apple Intelligence.

Priten ende përditësime të premtuara për Siri që kanë për qëllim të përfitojnë nga mjetet e AI, kështu që në mënyrë ideale ato do të përfundojnë plotësisht dhe do të integrohen deri në momentin që të arrijë seria 17.

Kompania zakonisht ndan më shumë detaje në lidhje me planet e saj të ardhshme gjatë Konferencës së saj të Zhvilluesve në mbarë botën.

WWDC 2025 ka shumë të ngjarë të ndodhë në fillim të qershorit, kështu që prisni të dëgjoni më shumë këtë verë. /Telegrafi/

MARKETING