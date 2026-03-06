Kur do të ftohen liderët partiakë nga Presidentja për datën e zgjedhjeve të reja? Flet Osmani
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme do të zhvillojë konsultime me liderët e partive politike për të përcaktuar datën e zgjedhjeve të reja parlamentare.
Njoftimi u bë në një konferencë për media, pasi presidentja nxori dekretin për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës.
Osmani theksoi se konsultimi me subjektet politike është një obligim ligjor që duhet të zhvillohet para shpalljes së datës së zgjedhjeve.
“Menjëherë sot do të ftohen liderët e partive për datën e zgjedhjeve sepse siç e dini është obligim që të konsultohen paraprakisht, dhe është pasojë e nevojshme menjëherë pas shpërndarjes së Kuvendit dhe të shpallen zgjedhjet e reja. Paraprakisht duhet një konsultim formal me partitë politike, dhe menjëherë pas kësaj do të caktohet data”, deklaroi Osmani.