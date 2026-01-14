Kupa e Kombeve të Afrikës drejt fundit: Sonte do të shohim dy gjysmëfinale spektakolare
Kupa e Kombeve të Afrikës po hyn në fazat e saj të fundit, dhe sot (e mërkurë) do të luhen dy duele gjysmëfinale, të cilat garantojnë një spektakël.
Ndeshja e parë e programit të sotëm është ajo midis Senegalit dhe Egjiptit në Tanxher, e cila zhvillohet në Stade Ibn Batouta (Tanger) dhe fillon në orën 18:00.
Senegali arriti në gjysmëfinale me një fitore të ngushtë kundër Malit (1-0), ndërsa Egjipti mundi Bregun e Fildishtë në çerekfinale me rezultatin 3-2, ku Mohamed Salah ishte lojtari kyç i ndeshjes.
Çifti tjetër i gjysmëfinales përbëhet nga Nigeria dhe Maroku, të cilët do të dalin në fushë në Stade Prince Moulay Abdallah (Rabat) nga ora 21:00.
Maroku shkoi pothuajse në mënyrë perfekte në gjysmëfinale – katër fitore dhe një barazim të udhëhequr nga Brahim Diaz i shkëlqyer me pesë gola në turne, duke pësuar vetëm një gol, ndërsa Nigeria luajti fort, duke shënuar 14 gola dhe pa humbur asnjë ndeshje.
Ju kujtojmë se finalja e Kupës së Kombeve të Afrikës është planifikuar për 18 janar dhe të katër ekipet shpresojnë që ta luajnë ndeshjen për kampionin e kontinentit.