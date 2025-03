Kupa e Botës për Klube: 1 miliard dollarë shpërblime për 32 klubet pjesëmarrëse

Kupa e Botës për Klube 2025 , e cila do të zhvillohet verën e ardhshme në Shtetet e Bashkuara dhe do të shohë pjesëmarrjen e disa klubeve më të mëdha në botë dhe do të jetë një nga garat “më të pasura” ndonjëherë.

FIFA, e cila u mblodh sot për të miratuar “raportin vjetor 2024”, ku ka përcaktuar se çmimi total për 32 skuadrat do të jetë 1 miliard dollarë, nga 2 miliardë dollarë që do të jenë të ardhura.

Bordi i drejtorëve konfirmoi një vlerësim prej 13 miliardë dollarësh të ardhura për periudhën trevjeçare 2023-2026, në të cilën afërsisht 2 miliardë dollarë të ardhura pritet të vijnë nga Kupa e Botës për Klube.

Nga këto 2 miliardë, një prej tyre do t’i shpërndahet në bazë të performancës dhe vendosjes përfundimtare çdo klubi pjesëmarrës.

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, deklaroi se asnjëherë nuk është parë një shkallë e tij e të ardhurave për klubet pjesëmarrëse.

“Kupa e Botës për Klube FIFA jo vetëm që do të jetë kulmi i futbollit të klubeve, por edhe një demonstrim i gjallë i solidaritetit që do të përfitojnë klubet në përgjithësi në një shkallë që asnjë garë tjetër nuk e ka bërë ndonjëherë”, deklaroi Infantino. /Telegrafi/

