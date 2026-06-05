Kupa e Botës, lojtarëve të Iranit u jepet viza për të hyrë në SHBA

Kupa e Botës, lojtarëve të Iranit u jepet viza për të hyrë në SHBA

Lojtarëve të futbollit të Iranit që do të marrin pjesë në Kupën e Botës u është dhënë viza për të hyrë në SHBA, ka njoftuar një zyrtar i Shtëpisës së Bardhë, vetëm 10 ditë para ndeshjes së tyre të parë në Los Angeles mes një konflikti midis dy vendeve.

Ambasadori i Iranit në Meksikë, Abolfazl Pasandideh tha vonë të enjten se skuadra ende nuk i kishte marrë vizat amerikane, por ato u dhanë brenda natës.

Teherani negocioi në minutën e fundit një zhvendosje të bazës së ekipit nga Arizona në Tijuana të Meksikës për shkak të problemeve me vizat.

Ata janë planifikuar të zbarkojnë në Tijuana herët të dielën në mëngjes.

Irani do të luajë ndeshjen e parë të Grupit G më 15 qershor kundër Zelandës së Re në Los Angeles, ku do të përballet edhe me Belgjikën përpara se të luajë kundër Egjiptit në Seattle.

Ndryshe, lufta e Iranit e ka shndërruar Kupën e Botës në një garë gjeopolitike.

Është Kupa e Botës e parë, që nga fillimi i saj në vitin 1930, në të cilën një vend pritës pritet të presë një vend me të cilin është në luftë.

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