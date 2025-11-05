Kundërshtari i tij Mamdani fitoi bashkinë e New York, reagon Trump: Ja pse humbëm
Rezultatet e pafavorshme të zgjedhjeve të djeshme në SHBA për republikanët u pranuan nga Donald Trump, i cili hëngri mëngjes me ligjvënës të partisë konservatore.
Një ditë pas zgjedhjes së Zohran Mamdani për kryetar bashkie të Nju Jorkut, presidenti amerikan tha për rezultatet:
“Nuk mendoj se ishte mirë për republikanët”. Megjithatë, ai vuri në dukje se do të ketë një diskutim më të gjerë pasi gazetarët të largohen nga salla.
Sipas Donald Trump, arsyeja e rezultateve ishte mbyllja e qeverisë, domethënë pezullimi i funksionimit të agjencive federale për shkak të një mosmarrëveshjeje midis demokratëve dhe republikanëve për projektligjin e buxhetit. Siç tha ai, sondazhet tregojnë se ata e zhvendosin fajin më shumë tek ai dhe republikanët.
Në të njëjtën kohë, presidenti amerikan ushtroi presion mbi republikanët e Senatit për të shfuqizuar filibusterin.
Filibustra është një procedurë në Senat që lejon debat të pakufizuar mbi një projektligj. Kjo do të thotë që senatorët mund të flasin për sa të duan mbi një projektligj. Qëllimi është të vonojë ose parandalojë miratimin e një projektligji.
“Është koha që republikanët të bëjnë atë që duhet të bëjnë, dhe kjo është të shfuqizojnë filibusterin”, tha ai, duke paralajmëruar se përndryshe do të gjenden në një pozicion të keq dhe nuk do të jenë në gjendje të miratojnë asnjë projektligj.