Kundërpërgjigjet Kanadaja, i vendos tarifa prej 25 përqind produkteve amerikane

Kanadaja ka njoftuar se do të zbatojë tarifa 25 për qind për importet amerikane që arrijnë vlerën e 155 miliardë dollarëve. Lajmi u bë i ditur të martën nga kryeministri, Justin Trudeau.

Nga Otava, Trudeau theksoi se nuk ka asnjë arsye të justifikuar për tarifat që SHBA-ja ka vendosur ndaj Kanadasë, të cilat kanë hyrë në fuqi që nga sot, sipas raportimeve të CNN.

Ai po ashtu e theksoi se SHBA-ja po mundohet të qetësojë presidentin rus, Vladimir Putinin, ndërkohë që po shpall luftë tregtare ndaj një aleati dhe partneri të ngushtë siç është Kanadaja.

“Shtetet e Bashkuara kanë nisur një luftë tregtare kundër Kanadasë, partnerit dhe aleatit të tyre më të ngushtë. Po njëkohësisht, ato po kërkojnë të punojnë me Rusinë, duke tentuar të qetësojnë Vladimir Putinin, një diktator të gënjeshtërt dhe vrasës”, tha lideri kanadez.

Kryeministri shtoi se mallrat amerikane me vlerë 30 miliardë dollarë do të ndëshkohen menjëherë me tarifa, ndërsa ato të tjera që arrijnë në 125 miliardë dollarë, do të kenë tarifat brenda 21 ditëve.

