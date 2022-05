Kumbulla i emocionuar që do të luajë në Tiranë

Marash Kumbulla do të luajë në Tiranë me skuadrën e Romës në finalen e madhe të Ligës së Konferencës. Mbrojtësi i Shqipërisë, ka pranuar se synimi i tij është ta fitojë trofeun e parë në karrierë. Roma në finalen e 25 majit, do të përballet me Feyenoordin.

“Çdo fëmijë ëndërron të përjetojë momente të tilla. Ne e bëmë atë së bashku me ju. Tani le të shkojmë në Tiranë”, ka shkruar Kumbulla në “Twitter”.

22-vjeçari ka 26 paraqitje këtë edicion me Romën duke shënuar një gol.