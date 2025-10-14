Kufjet e lojërave Nova 7 të rifreskuara të SteelSeries marrin një rritje të madhe të jetëgjatësisë së baterisë
SteelSeries po lanson sot gjeneratën e dytë të kufjeve të saj të njohura pa tel për lojëra Nova 7, me mbështetje për kontrollin e audios në kohë reale dhe një përmirësim masiv të jetëgjatësisë së baterisë prej 40 përqind.
Nëse nuk jeni të interesuar për Nova Elite prej 599.99 dollarësh ose Nova Pro prej 349.99 dollarësh, Nova 7 Gen 2 është opsioni më i përballueshëm i SteelSeries në gamën e mesme me 199.99 dollarë.
Arctis Nova 7 Gen 2 përputhet me estetikën e kufjeve të nivelit të lartë të SteelSeries, por i mungon sistemi i baterisë së ndërrueshme, anulimi aktiv i zhurmës dhe stacioni bazë pa tel, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, përmirësimet mbresëlënëse të jetëgjatësisë së baterisë së Nova 7 Gen 2 nënkuptojnë se ky version i fundit mund të funksionojë deri në 54 orë para se të keni nevojë ta karikoni atë nëpërmjet USB-C.
Gjithashtu do të merrni audio të njëkohshme përmes një lidhjeje 2.4GHz dhe audio Bluetooth, që do të thotë se mund të përzieni audion nga PC ose konsola juaj e lojërave dhe telefoni juaj.
Kufjet lidhen pa tel me një PC, PlayStation, Switch, Xbox, telefon ose tablet përmes një ‘dongle’ të vogël USB-C në formë L.
Arctis Nova 7 Gen 2 gjithashtu përfshin mbështetje për kontrollin e audios në kohë reale përmes aplikacionit celular Arctis të SteelSeries.
Ai përfshin më shumë se 200 parazgjedhje për një sërë lojërash, dhe këto parazgjedhje përmirësojnë EQ-në audio për secilin titull individual.
Nëse po luani në PC, mund të përdorni edhe aplikacionin GG të SteelSeries për të ndërruar automatikisht parazgjedhjet audio në varësi të lojës që po luani.
Njësoj si Nova Pro dhe Nova Elite, Nova 7 Gen 2 gjithashtu përfshin një mikrofon që anulon zhurmën. Mikrofoni i bumit mund të fshihet brenda kufjeve dhe madje të çaktivizohet nëse dëshironi të përdorni mikrofonin tuaj në një PC.
Arctis Nova 7 Gen 2 i SteelSeries është në dispozicion sot, me çmim 199.99 dollarë. Kufjet janë në dispozicion në të bardhë, të zezë ose magenta.