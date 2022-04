Kufizohet shitja e vajit me pako, Bekteshi: Qytetarët blejnë vaj gatimi pa nevojë!

“Maqedonia e Veriut ka mjaftueshëm vaj për gatim. Prodhuesit e vajit për gatim në vend kanë rezerva dhe lëndë të para të mjaftueshme dhe në vazhdimësi furnizimi me lëndë të parë për prodhimin e vajit ushqimor është i pandërprerë. Me propozim të Sektorit për Tregti në Ministrinë e Ekonomisë dhe në bazë të bisedave që kam pasur me prodhues dhe tregtarë, kam dërguar njoftim që nga sot të mos e shesni vajin e gatimit me shumicë (pako) apo paleta në supermarkete dhe shitës me pakicë, tha ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në emisionon Top Tema në Televizionin Telma.

Ministri tha se pas takimit të sotëm me prodhuesit dhe tregtarët kanë dalë në përfundimin se kërkesa është dyfishuar pa bazë.

“Qytetarët blejnë vaj gatimi pa nevojë dhe në këtë mënyrë e rrisin kërkesën me dyfish më shumë se vitin e kaluar, dhe ne disa herë kemi theksuar se kjo e përkeqëson situatën dhe ndikon në çmim. Sot pata rastin të bisedoj me të gjithë prodhuesit dhe me shumicën e zinxhirëve kombëtarë të tregtarëve në vendin tonë, ku disa gjëra përcaktohen sepse nuk ka vaj gatimi në rafte. Duhet thënë publikisht se kërkesa nga blerësit është rritur më shumë se dyfishi i mesatares, nga ajo që ishte vitin e kaluar dhe nga ajo që ishte në muajt e kaluar, që do të thotë se vaji i gatimit blihet pa nevojë dhe këtë e kam thënë disa herë që mund të përkeqësojë situatën dhe të ndikojë në çmimet e vajit të gatimit”, deklaroi në Top Tema në TV Telma, ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi.

Bekteshi tha se tarifa prej 29% për importet e vajit të gatimit është hequr, e cila u miratua në seancën e fundit të Qeverisë, i referohet marrëveshjeve dypalëshe që kemi me vende të caktuara dhe brenda CEFTA-s dhe BE-së ende nuk ka doganë. Ai beson se çmimi i vajit për gatim do të mbetet nga 115 deri në 135 denarë siç është aktualisht në tregje, por të kemi parasysh se tashmë është siguruar furnizimi me lëndë të parë për prodhimin e vajit të gatimit nga Bullgaria dhe pritet që këtë javë të hiqet ndalimi për eksportin e vajit të rafinuar dhe të parafinuar nga Serbia.

Ndër të tjera, ministri Bekteshi apeloi sërish qytetarët që nga frika e mungesës të mos bëjnë rezerva të mëdha, duke theksuar se sipas të dhënave të Entit të Statistikave, një familje mesatare në Maqedoninë e Veriut mund të konsumojë maksimumi 3 litra vaj për gatim.