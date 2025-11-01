Kufizime për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë/ Nuk lejohen të hyjnë në zyrat e sekretares së shtypit
Gazetarët në Shtëpinë e Bardhë do të përballen me kufizime të reja, sipas një rregulloreje nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Memorandum u ndalon atyre të hyjnë lirisht në zyrat e sekretares së shtypit, Karoline Leavitt dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të komunikimit në Krahun Perëndimor, pranë Zyrës Ovale.
Ata nuk mund të hyjnë më në këto ambiente, konkretisht në Dhomën 140, e cila është një korridor i shkurtër nga Zyra Ovale, pa lënë një takim paraprak. Këshilli i Sigurisë Kombëtare tha se ndryshimi u bë për të mbrojtur materialin e ndjeshëm që tani trajtohet rregullisht nga zyrtarët e komunikimit të Shtëpisë së Bardhë.
Masa e Shtëpisë së Bardhë vjen pas kufizimeve të vendosura në fillim të këtij muaji për gazetarët në Departamentin e Mbrojtjes, një masë që bëri që dhjetëra gazetarë të lironin zyrat e tyre në Pentagon dhe të kthenin kredencialet e tyre.
Zëvendësi i Karoline Leavitt tha se disa gazetarë janë kapur duke regjistruar fshehurazi video dhe audio të zyrave, së bashku me fotografi të informacionit të ndjeshëm, ose kanë përgjuar takime private me dyer të mbyllura.
Gazetarët ende mund të hyjnë në një zonë tjetër ku zëdhënësit e nivelit më të ulët të Shtëpisë së Bardhë kanë tavolina. Shoqata e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, e cila përfaqëson gazetarët që mbulojnë Shtëpinë e Bardhë, tha se kufizimet e reja do të pengonin aftësinë e gazetarëve për të pyetur zyrtarët, për të siguruar transparencë dhe për të siguruar që qeveria të mbajë përgjegjësi për veprimet e saj.