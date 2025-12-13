Kuba dënon sekuestrimin e cisternës së naftës nga SHBA-të në brigjet e Venezuelës: Akt piraterie dhe terrorizmi detar
Autoritetet kubane kanë dënuar sekuestrimin nga SHBA të tankerit të naftës Skipper pranë bregut të Venezuelës, duke e cilësuar si një “akt piraterie dhe terrorizmi detar” dhe një “shkelje serioze të së drejtës ndërkombëtare” që dëmton Kubën dhe popullin e saj.
Sipas Ministrisë së Jashtme kubane, veprimi i SHBA-së synon të pengojë të drejtën e Venezuelës për të përdorur dhe shitur burimet natyrore, përfshirë furnizimet me hidrokarbure për Kubën. Tankeri besohet të kishte ngarkesë prej gati 2 milionë fuçish naftë të rëndë venezueliane, me destinacion portin kuban të Matanzas. Megjithatë, pas nisjes, një pjesë e ngarkesës u shpërnda në një tjetër anije, ndërsa vetë Skipper u drejtua drejt Azisë.
Sekuestrimi i tankerit vjen pas rënies së eksporteve të naftës nga Venezuela dhe ndërsa SHBA-ja ka vendosur sanksione të reja ndaj kompanive dhe anijeve që bashkëpunojnë me Venezuelën, si dhe ndaj anëtarëve të familjes së presidentit Nicolás Maduro.
Në të njëjtën kohë, SHBA ka forcuar prani ushtarake në Karaibe, duke përfshirë avionë kërkimi dhe shpëtimi, helikopterë, tanke karburanti dhe avionë sulmi elektronik EA-18G Growler, si dhe F-35, për të mbështetur Operacionin Southern Spear dhe për të penguar sistemet ajrore të mbështetura nga Rusia në Venezuelë.
Venezuela e ka quajtur sekuestrimin “vjedhje flagrante dhe pirateri ndërkombëtare”, ndërsa Sekretari i SHBA-së për Mbrojtjen dhe FBI-ja kanë theksuar se aksioni është pjesë e përpjekjeve për të ndëshkuar qeverinë e Venezuelës dhe për të ndaluar aktivitetet terroriste të lidhura me Hezbollahun dhe IRGC-QF.