Kthesë në gjyqin e Maradonës, eksperti zyrtar i gjykatës jep një teori të papritur rreth vdekjes së legjendës argjentinase
Një ekspert zyrtar i gjykatës ka futur një teori të papritur në gjyqin rreth vdekjes së Diego Maradonës, duke sugjeruar se ikona argjentinase nuk mund të përjashtohet mundësia e vdekjes nga Covid-19. Mjeku mjeko-ligjor Pablo Ferrari u tha gjyqtarëve se moskryerja e kontrollit për coronavirus gjatë autopsisë përfaqësonte një gabim kritik metodologjik.
Ikona e futbollit botëror Maradona ndërroi jetë në gjumë nga një atak kardiak në shtëpinë e tij në Tigre më 25 nëntor 2020 në moshën 60 vjeçare. Tragjedia ndodhi vetëm dy javë pasi u lirua nga spitali pas një operacioni të suksesshëm për të zgjidhur një hematomë subdurale në trurin e tij.
Duke hyrë në fazat përmbyllëse të gjyqit në San Isidro, i cili tashmë ka dëgjuar 76 dëshmitarë, eksperti zyrtar i gjykatës, Ferrari, i habiti procedurat duke sugjeruar se legjenda argjentinase mund të ketë vdekur nga Covid-19.
Teoria tronditëse u dha nga Ferrari ndërsa u paraqit si dëshmitari i fundit në procedurë, me deklaratat e tij të raportuara nga media spanjolle MARCA. Duke kritikuar mungesën e kontrollit për koronavirus gjatë autopsisë së kryer gjatë pandemisë globale, Ferrari deklaroi para gjykatës: “Nuk mund ta përjashtojmë që ai vdiq nga Covid”.
Duke detajuar se si virusi i frymëmarrjes mund ta mposhtë shpejt gjendjen fizike të një pacienti, mjeku mjeko-ligjor dhe pediatri shpjeguan: “Sëmundja e koronavirusit hyri përmes traktit respirator dhe mund të jetë fulminante në virulencën e saj dhe ta vrasë pacientin brenda pak orësh”.
Duke kundërshtuar dëshminë e mëparshme të ekspertëve që pohonin se sulmuesi duroi një agoni fatale 12-orëshe , ai shtoi: “Agonia e tij duhet të ketë zgjatur disa minuta”.
Vlerësimi i Ferrarit përforcon argumentin e mbrojtjes të paraqitur nga mjeku kryesor Leopoldo Luque se Maradona përjetoi një grumbullim të papritur të lëngjeve në mushkëri, duke shkaktuar shqetësim akut respirator që shkaktoi arrest kardiak brenda pak minutash. Si i vetmi ekspert zyrtar i gjykatës që mban këtë pikëpamje, dëshmia e Ferrarit ofron një kundërpeshë të rëndësishme për ekipin e mbrojtjes.
Krahas Luque, gjashtë mjekë të tjerë përballen me akuza për vrasje të thjeshtë me qëllim përfundimtar: psikiatri Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron dhe Pedro Di Spagna.