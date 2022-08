KSI sot do të shqyrtojë gjendjen aktuale epidemiologjike me KOVID-19

Aktualisht në vend janë 4139 raste aktive me koronavirus, prej të cilëve 1.749 vetëm në Shkup.

Komisioni për Sëmundjet Infektive (KSI) do të mbajë sot një mbledhje në të cilën do të shqyrtohet gjendja aktuale epidemiologjike me KOVID-19.

Sipas statistikave të djeshme të COVID-19 janë kryer 1.890 testime dhe janë regjistruar 844 raste të reja me Covid-19, nga të cilat 188 janë riinfeksion. Janë shëruar 851 pacientë, ndërsa janë raportuar tre të vdekur nga Shkupi të moshës 72, 76 dhe 83 vjeçare, të gjithë në gjendje spitalore.

Vaksinimi për dozën e katërt kundër koronavirusit, të cilin mund ta marrin personat mbi 18 vjeç, të cilët kanë marrë tre doza të vaksinës kundër Covid-19, është në vazhdim. Vaksina është e disponueshme në të gjitha pikat e vaksinimit pa një takim.