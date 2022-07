KSI sot diskuton për situatën aktuale me coronavirusin në Maqedoninë e Veriut

Komisioni për Sëmundjet Infektive do të mbajë sot mbledhje për të diskutuar situatën me coronavirusin në Maqedoninë e Veriut.

Për momentin mbeten të vlefshme masat për mbajtjen e detyrueshme të maskës në transportin publik, qendrat shëndetësore, farmacitë, shtëpitë e të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara.

Vaksinimi për dozën e katërt kundër coronavirusit është gjithashtu duke u zhvilluar. Dozën e katërt mund ta marrin të gjithë qytetarët mbi 18 vjeç që kanë marrë tre doza të vaksinës kundër Covid-19, në të gjitha pikat e vaksinimit pa termin.