KSHZ: Votimi i personave të sëmurë dhe atyre në burg, po vijon pa probleme
Sot po zhvillohet votimi i personave të sëmurë ose të paaftë dhe personave që vuajnë dënime me burg për zgjedhjet e përsëritura për kryetarë të komunave Gostivar, Mavrovë dhe Rostushë, Vrapçisht dhe Qendër Zhupë, njofton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
“Gjithsej 249 persona të sëmurë ose të paaftë mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në këto zgjedhje. Nga këta, 146 persona janë regjistruar për të votuar në Gostivar, 32 persona të sëmurë ose të paaftë kanë të drejtë vote në Vrapçisht, 69 persona mund të votojnë për kryetar të komunave Mavrovë dhe Rostushë dhe 2 persona mund të votojnë për kryetar të komunës Qendër Zhupë. Duke filluar nga ora 7:00 e mëngjesit në 7 institucione ndëshkuese dhe korrektuese, 94 persona që vuajnë dënime me burg ose paraburgim mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës”, tha KSHZ.
Ata shtojnë se votimi deri më tani ka shkuar pa probleme dhe pa probleme.