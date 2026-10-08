KSHZ: Vijon afati për paraqitje për personat e pafuqishëm dhe të sëmurë për zgjedhjet në Bërvenicë

KSHZ: Vijon afati për paraqitje për personat e pafuqishëm dhe të sëmurë për zgjedhjet në Bërvenicë

Në prag të zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përkujton se personat e pafuqishëm dhe të sëmurë që nuk janë në gjendje të votojnë në vendvotimin e tyre duhet në kohë të parashtrojnë njoftim në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Bërvenicë.

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“Gjatë paraqitjes, është e nevojshme të dorëzohet: Njoftimi në KKZ, Dëshmia e përshtatshme mjekësore për sëmundjen në origjinal ose kopje, ose aktvendimi i vlefshëm për të përdorur kujdesin e personit tjetër. Njoftimi mund të dorëzohet personalisht, përmes personit të autorizuar ose në formë elektronike. Certifikata mjekësore nga mjeku amë pa dokumentacionin e përshtatshëm mjekësor nga mjeku specialist nuk pranohet. Afati i fundit është 10 tetor 2026, deri në orën 24:00”, thonë nga KSHZ.

Votimi për personat e pafuqishëm dhe të sëmurë do të zbatohet më 17 tetor 2026.

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