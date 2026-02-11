KSHZ unanimisht miratoi gjashtë vendime në mbledhjen e parë

Anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) sot e mbajtën mbledhjen e parë, në të cilën shqyrtuan dhe në mënyrë unanime miratuan gjashtë pika nga rendi i ditës.

Unanimisht u miratuan vendimet për përcaktimin e pagesës së kompensimit të personave të angazhuar, si trupa ndihmës në departamentet rajonale të KSHZ-së, pastaj vendimi për miratimin e Raportit për kryerjen e Regjistrimit të inventarit dhe materialit tjetër për vitin 2025, si dhe vendimi për angazhimin e personave në grupin e punë për infrastrukturën e serverit dhe të rrjetit, mbajtjen e bazës së të dhënave dhe përpunimin e listës zgjedhore dhe përcaktimin e kompensimit për personat e angazhuar.

Në kuadër të pikës së pestë të rendit të ditës u miratua edhe Konkluzioni për pranimin e raportimit në Entin Shtetëror të Revizionit (ESHR). Kryetari i KSHZ-së, Bojan Mariçiq, ka informuar se pas draft-raportit të dorëzuar nga ESHR, të marrë më 12 janar të vitit 2026, Komisioni paraqet njoftim me pikëpamjet e tij në raportin e parë për revizionin e kryer të raporteve financiare për vitin 2024.

Dhe ky njoftim i KSHZ-së në Entin Shtetëror të Revizionit u miratua unanimisht nga ana e anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

