KSHZ sot duhet të konfirmojë listat e kandidatëve për zgjedhjet lokale
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është planifikuar të konfirmojë listat e kryetarëve të komunave dhe të këshilltarëve këtë pasdite.
Shorti për renditjen është planifikuar të mbahet më së voni më 25 shtator.
312 lista kandidatësh për kryetar komunash dhe 575 lista këshilltarësh u dorëzuan në komisionet zgjedhore komunale.
Tetëmbëdhjetë kandidatë do të hyjnë në garë për kryetar të Bashkisë së Shkupit.
Fushata fillon më 29 shtator dhe raundi i parë i zgjedhjeve lokale do të mbahet më 19 tetor.