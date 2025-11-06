KSHZ publikon rezultatet përfundimtare për rrethin e dytë, sot do të shqyrtohen ankesat që janë dorëzuar për tre komuna

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) në seancën e sotme shpalli rezultatet përfundimtare të raundit të dytë të Zgjedhjeve Lokale 2025 për zgjedhjen e kryetarëve të komunave në 29 komuna dhe Qytetin e Shkupit.

Kryetari i KSHZ-së, Boris Kondarko, njoftoi se procesi zgjedhor në këto komuna ka përfunduar dhe rezultatet përfundimtare janë konfirmuar.

Për tre komuna janë paraqitur 16 ankesa në lidhje me rrjedhën e votimit, Brvenicë, Karposh dhe Shuto Orizare, ndërsa Kondarko tha se ato do të shqyrtohen sot në seancë publike të Komisionit që fillon në orën 14:00.
Përveç kësaj, janë paraqitur tre ankesa në lidhje me zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Komunës Shuto Orizarë, ku më 2 nëntor u zhvillua rizgjedhje në tre vendvotime. Prandaj, siç njoftoi KSHZ-ja, rezultatet përfundimtare për Këshillin e kësaj komune nuk do të shpallen derisa të përfundojë procedura pas ankesave dhe padive të mundshme para Gjykatës Administrative.

