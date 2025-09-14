KSHZ: Përfundoi afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për kryetarë komunash dhe kandidatëve për këshill komunal

KSHZ: Përfundoi afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për kryetarë komunash dhe kandidatëve për këshill komunal

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njoftoi se ka përfunduar afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për kryetarë komunash dhe këshilltarë në këshillat komunalë dhe në Qytetin e Shkupit.

Sipas KSHZ-së, në 80 komuna dhe në Qytetin e Shkupit, te komisionet zgjedhore komunale janë dorëzuar gjithsej 312 lista kandidatësh për kryetarë dhe 575 lista kandidatësh për këshilltarë të komunave dhe të Qytetit të Shkupit.
Në këto shifra përfshihen listat e kandidatëve nga partitë politike dhe listat e dorëzuara nga grupet e zgjedhësve.
Numri më i madh i listave për kryetarë dhe këshilltarë është dorëzuar për Qytetin e Shkupit – gjithsej 18 lista për kryetar të Shkupit dhe 20 lista për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit.
Pas përfundimit të këtij procesi, KSHZ do të publikojë të gjitha listat e konfirmuara për secilën komunë që do të marrin pjesë në zgjedhje.

MARKETING

Të ngjajshme

Vuçiq konfirmon stadiumin ku do luhet ndeshja Serbi-Shqipëri

Vuçiq konfirmon stadiumin ku do luhet ndeshja Serbi-Shqipëri

Zgjedhjet në Gjermani/ AfD trefishon rezultatet, partia e kancelarit Merz fiton

Zgjedhjet në Gjermani/ AfD trefishon rezultatet, partia e kancelarit Merz fiton

Ekzekutoi Charlie Kirk, autori “hermetik”, nuk pranon të bashkëpunojë me drejtësinë

Ekzekutoi Charlie Kirk, autori “hermetik”, nuk pranon të bashkëpunojë me drejtësinë

MASH: Mësim online në katër shkollat e Gazi Babës, për shkak të zjarrit në Trubarevë

MASH: Mësim online në katër shkollat e Gazi Babës, për shkak të zjarrit në Trubarevë

Demonstratat vazhdojnë në Tel Aviv, kërkojnë armëpushim në Gaza dhe kthimin e pengjeve izraelite

Demonstratat vazhdojnë në Tel Aviv, kërkojnë armëpushim në Gaza dhe kthimin e pengjeve izraelite

Behar Emini nga VLEN do të kandidojë për kryetar të Butelit

Behar Emini nga VLEN do të kandidojë për kryetar të Butelit