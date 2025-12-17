KSHZ përcaktoi renditjen në fletën e votimit për zgjedhjet lokale të përsëritura në katër komuna

KSHZ përcaktoi renditjen në fletën e votimit për zgjedhjet lokale të përsëritura në katër komuna

Komisioni Shtetëror Zgjedhorë (KSHZ) në mbledhjen e sotme përcaktoi renditjen në fletën e votimit për zgjedhjet lokale të përsëritura në komunat  Gostivar, Vrapçishtë, Qendër Zhupë dhe Mavrovë dhe Rostushë.

Në zgjedhjet lokale të ardhshme që do të mbahen më 11 janar të vitit të ardhshëm, VLEN-i do të jetë nën numrin rendor 1, koalicioni “Maqedonia Jote” i udhëhequr nga VMRO-DPMNE nën numrin 2, AKI nën numrin 3, koalicioni i udhëhequr nga LSDM nën numrin 4, kandidati i pavarur, Zulhajrat Demiri nën numrin 5 dhe Partia Demokratike e turqve në Maqedoni nën numrin 6.

(VIDEO) Aggeler: Është normale që të zhvillohen bisedime për migrantët

Shkëndija nesër luan ndaj AEK Larnacës, Arbin Zejnullai flet nga Qipro

(VIDEO) Dorëheqja e kryeprokurorit, partitë vazhdojnë më reagime

(VIDEO) Vdekja e foshnjës, komision për hetimin e terapisë

(VIDEO) Këshilli i BE-së i kërkon RMV-së të ndryshojë kushtetutën

Nisi me punë sporteli i posaçëm për sistemin “Qytet i Sigurt”

