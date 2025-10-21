KSHZ: Nuk u arrit censusi në Gostivar dhe tre komuna tjera, ja çfarë thotë ligjit tani

KSHZ: Nuk u arrit censusi në Gostivar dhe tre komuna tjera, ja çfarë thotë ligjit tani

Në seancën e djeshme Komisioni Shtetëror ka njoftuar se do të ketë përsëritje të votimit në katër komuna: Gostivar, Qendër Zhupë, Mavrovë-Rostushë dhe Vrapçisht, për shkak se nuk është arritur censusi i nevojshëm i daljes së votuesve.
Sipas Kodit Zgjedhor, për që një proces zgjedhor të konsiderohet i vlefshëm, duhet të marrin pjesë së paku një e treta e votuesve, pra 33,33%.
Në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën, pjesëmarrja në këto komuna ishte si më poshtë:
Gostivar – 33,31%
Vrapçisht – 25,18%
Mavrovë-Rostushë – 30,31%
Qendër Zhupë – 21,49%
Për shkak të mospërmbushjes së këtij pragu, do të organizohet rivotim në këto katër komuna.
Sipas ligjit, nëse një komunë ka përsëritje të votimit, atëherë duhet që zgjedhjet të shpallen në afat prej 60 ditësh. Në ndërkohë, Qeveria do të duhet të emërojë ushtrues detyre i cili do t’i kryejë detyrat e kryetarit.

MARKETING

Të ngjajshme

ASH e Taravarit: Pa VMRO-në VLEN nuk do të ekzistonte, shihemi në raundin e dytë!

ASH e Taravarit: Pa VMRO-në VLEN nuk do të ekzistonte, shihemi në raundin e dytë!

Nicolas Sarkozy fillon vuajtjen e dënimit, ish-presidenti i parë francez që shkon në burg

Nicolas Sarkozy fillon vuajtjen e dënimit, ish-presidenti i parë francez që shkon në burg

VLEN: Taravari shkoi për 6 komuna, ngeli me 4 dhe përfundoi me 0

VLEN: Taravari shkoi për 6 komuna, ngeli me 4 dhe përfundoi me 0

Waitz: Shpresoj që Maqedonia do të bëjë ndryshimet kushtetuese pas zgjedhjeve lokale

Waitz: Shpresoj që Maqedonia do të bëjë ndryshimet kushtetuese pas zgjedhjeve lokale

Witkoff dhe Kushner diskutojnë për fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit me zyrtarët izraelitë

Witkoff dhe Kushner diskutojnë për fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit me zyrtarët izraelitë

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit