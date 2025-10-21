KSHZ: Nuk u arrit censusi në Gostivar dhe tre komuna tjera, ja çfarë thotë ligjit tani
Në seancën e djeshme Komisioni Shtetëror ka njoftuar se do të ketë përsëritje të votimit në katër komuna: Gostivar, Qendër Zhupë, Mavrovë-Rostushë dhe Vrapçisht, për shkak se nuk është arritur censusi i nevojshëm i daljes së votuesve.
Sipas Kodit Zgjedhor, për që një proces zgjedhor të konsiderohet i vlefshëm, duhet të marrin pjesë së paku një e treta e votuesve, pra 33,33%.
Në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën, pjesëmarrja në këto komuna ishte si më poshtë:
Gostivar – 33,31%
Vrapçisht – 25,18%
Mavrovë-Rostushë – 30,31%
Qendër Zhupë – 21,49%
Për shkak të mospërmbushjes së këtij pragu, do të organizohet rivotim në këto katër komuna.
Sipas ligjit, nëse një komunë ka përsëritje të votimit, atëherë duhet që zgjedhjet të shpallen në afat prej 60 ditësh. Në ndërkohë, Qeveria do të duhet të emërojë ushtrues detyre i cili do t’i kryejë detyrat e kryetarit.