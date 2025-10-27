KSHZ nesër do të shpallë rezultatet e plota përfundimtare të votimit në të gjitha komunat
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) nesër do të shpallë rezultatet e plota përfundimtare të votimit në të gjitha komunat individualisht më 19 tetor në raundin e parë të Zgjedhjeve Lokale, njoftoi Kryetari i KSHZ-së Boris Kondarko në seancën e sotme të 150-të të Komisionit.
“KSHZ-ja informon publikun se kishim planifikuar që sot të shpallnim përfundimisht rezultatet përfundimtare në të gjitha komunat bazuar në procedurat e kryera pas ankesave dhe padive të paraqitura në Gjykatën Administrative. Megjithatë, duke pasur parasysh se procedura para Gjykatës Administrative është ende duke vazhduar sot me seanca të planifikuara pas padive specifike me një afat kohor të përcaktuar saktësisht që do të zgjasë deri vonë sonte, propozoj që ta shtyjmë këtë pikë për nesër kur do të mbajmë një vazhdim të kësaj seance. Deri në fund të ditës së sotme, do të kemi përmbledhur të gjitha rezultatet përfundimtare në përputhje me përfundimin e procedurës për mjetet juridike pas padive para Gjykatës Administrative. Nesër, KSHZ-ja do të publikojë një pasqyrë të plotë të rezultateve përfundimtare aty ku nuk janë ngritur padi, pra ku është përfunduar votimi dhe ku do të ketë një raund të dytë votimi. Megjithatë, duhet të presim që Gjykata Administrative të vendosë gjatë ditës së sotme për të shpallur rezultatet e plota përfundimtare për të gjitha komunat individualisht”, tha Kondarko.