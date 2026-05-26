KSHZ miraton Planin vjetor për avancim dhe modernizim të proceseve zgjedhore për vitin 2026

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar Planin vjetor për punë dhe avancim për vitin 2026, në një vendim të marrë unanimisht gjatë seancës së sotme të Komisionit.

Gjatë mbledhjes, anëtarët e KSHZ-së diskutuan prioritetet dhe aktivitetet që do të realizohen gjatë vitit të ardhshëm, me fokus në përmirësimin e funksionimit institucional dhe avancimin e proceseve zgjedhore.

Sipas Komisionit, plani parasheh masa konkrete për forcimin e kapaciteteve administrative, rritjen e efikasitetit në punë, si dhe modernizimin e proceseve që lidhen me organizimin dhe zbatimin e zgjedhjeve.

Me miratimin e këtij dokumenti strategjik, KSHZ synon të sigurojë përgatitje më të mirë dhe funksionim më efikas të institucioneve zgjedhore gjatë vitit 2026, duke kontribuar në zhvillimin dhe besueshmërinë e proceseve zgjedhore në vend.

