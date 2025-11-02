KSHZ me detaje për dalje e votuesve deri në orën 15:00

Komisioni Shtetëror Zgjedhor njoftoi se dalja e qytetarëve deri në orën 15:00 është 30.26%, ndërsa në rrethin e parë ishte 31.16%. Kurse dalja e qytetarëve në Qytetin e Shkupit në rrethin e dytë është 22.94%, kurse në rrethin e parë ishte ishte 31.16%. Nga KSHZ bënë me dije se komuna e Shuto Orizares dhe e Kumanovës kanë dalje më të ulët të qytetarëve. Zëdhënësi i KSHZ-së Admir Shabani njoftoi se votimi po zhvillohet pa probleme dhe pengesa dhe të gjithë qytetarët po e realizojnë të drejtën e tyre të votës. Shabani bëri thirrje të gjitha komisionerëve nëpër vendvotime që të mos pengojnë punën e gazetarëve dhe të lejojnë raportimin e tyre pa pengesë.

