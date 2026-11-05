KSHZ-ja rrëzon ankesën e VMRO-DPMNE-së, Arkin Jahiji konfirmohet fitues në Bërvenicë
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk ka pranuar pretendimet e VMRO-DPMNE-së për parregullsi në procesin zgjedhor në Komunën e Bërvenicës. Ankesa e kësaj partie, e cila kërkonte anulimin e votimit në një vendvotim në Çellopek, është refuzuar, duke i hapur rrugë konfirmimit të fitores së Arkin Jahijit nga AKI-ja.
Në qendër të kontestit ishte vendvotimi me numër 2038, ku kandidati i AKI-së kishte marrë mbështetje dërrmuese nga votuesit. Nga 411 qytetarë që kishin votuar në këtë vendvotim, 391 kishin votuar për Jahijin, 13 për kundërkandidatin e VMRO-DPMNE-së, Stojanço Radiçevskin, ndërsa shtatë fletëvotime ishin shpallur të pavlefshme.
VMRO-DPMNE e kishte dorëzuar ankesën dy ditë pas zgjedhjeve, pak para përfundimit të afatit ligjor, duke pretenduar se në këtë vendvotim kishte pasur parregullsi.
Megjithatë, rezultati i përgjithshëm i zgjedhjeve e kishte nxjerrë Jahijin fitues me 265 vota më shumë se Radiçevski. Me refuzimin e ankesës nga KSHZ-ja, fitorja e kandidatit të AKI-së konfirmohet edhe zyrtarisht.