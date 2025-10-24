KSHZ-ja refuzon të gjitha 57 ankesat për raundin e parë të zgjedhjeve lokale
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dje refuzoi të gjitha 57 ankesat e paraqitura për raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Tridhjetë e shtatë prej tyre kanë të bëjnë me procedurën e përcaktimit dhe përmbledhjes së rezultateve të votimit, ndërsa 20 ankesa kishin të bënin me vetë procedurën e votimit.
“Kemi përfunduar shqyrtimin e ankesave të paraqitura. Me këtë, konkludoj se për pikën numër 7 mbi trajtimin e ankesave për përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve, KSHZ-ja veproi brenda afatit ligjor dhe i sqaroi të gjitha ankesat në një seancë publike, kishte gjithsej 37 ankesa për rezultatet e votimit dhe më parë, pas pikës së mëparshme 6, 20 ankesa për procedurën e votimit. Gjithsej 57 ankesa, disa prej të cilave përfshinin disa qendra votimi. Të gjitha ankesat u refuzuan sot si të pabazuara, domethënë, disa ishin të ekzagjeruara, dhe disa u refuzuan si të papranueshme”, deklaroi Kryetari i KSHZ-së, Boris Kondarko, në kuadër të seancës së 149-të të Komisionit.
Kondarko sqaroi se vendimet e KSHZ-së lidhur me ankesat do të përgatiten brenda afatit të përcaktuar me ligj dhe pas pranimit, aplikantët kanë të drejtë për mbrojtje ligjore në shkallë të dytë, për të ngritur padi para Gjykatës Administrative.
“Pasi Gjykata të vendosë, ne do të shpallim rezultatet përfundimtare në ato komuna për të cilat ka pasur ankesa në një seancë publike në ditët në vijim, varësisht nga veprimet e Gjykatës Administrative, për të gjitha këto komuna ku ka pasur ankesa”, tha Kondarko.
Nga 44 komunat për të cilat KSHZ-ja shpalli rezultatet fillestare zyrtare të zgjedhjeve për kryetar komune të hënën, ankesat janë pranuar për 11 dhe rezultatet atje nuk janë ende përfundimtare dhe do të jenë pas vendimit të Gjykatës Administrative. Këto janë: Haraçina, Bogdanci, Bosilova, Buteli, Velesi, Gazi Baba, Krivogashtani, Prilepi, Resnja, Çairi dhe Çashka.
Siç informoi Kondarko, janë 33 komuna në të cilat nuk janë paraqitur kundërshtime për zgjedhjet për kryetar bashkie dhe për to KSHZ-ja po publikon rezultatet përfundimtare për votimin e përfunduar në raundin e parë për zgjedhjet për kryetar bashkie sot.
“Nuk do t’i lexoj rezultatet dhe emrat e kandidatëve sepse ato u lexuan tashmë të hënën kur publikuam rezultatet fillestare zyrtare dhe ato janë në faqen zyrtare të internetit të KSHZ-së. Do t’i lexoj vetëm emrat e komunave në të cilat votimi për kryetar bashkie është përfunduar përfundimisht, me rezultatet përfundimtare në raundin e parë zgjedhor. Këto janë komunat: Berovë, Manastir, Vasilevë, Vevçan, Gjevgjeli, Gjorçe Petrov, Gradsko, Dellçevë, Demir Hisar, Zhelinë, Zelenikovë, Ilinden, Jegunovcë, Kavadar, Karbinci, Kisella Vodë, Kratovë, Kriva Pallankë, Petrovë, Novovo, Plasnica, Radovishi, Saraj, Shën Nikolla, Sopishte, Nagoriçan i Vjetër, Strumicë, Tearcë dhe Shtip”, tha Kondarko.