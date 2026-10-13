KSHZ-ja ka përcaktuar përmbajtjen, pamjen dhe sigurinë e fletëvotimit për zgjedhjet në Bërvenicë
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbajti seancën e 19-të, në të cilën përcaktoi unanimisht përmbajtjen, pamjen dhe sigurinë e fletëvotimit për Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar të Komunës së Bërvenicës, të cilat do të mbahen më 18 tetor 2026.
Në përputhje me nenin 33 të Rregullores së Punës dhe dispozitat përkatëse të Kodit Zgjedhor, Komisioni e diskutoi këtë pikë në një seancë të mbyllur pa praninë e publikut, me qëllim ruajtjen e konfidencialitetit të materialit zgjedhor dhe mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor, duke përcaktuar elementët specifikë të sigurisë të dukshëm dhe të padukshëm të fletëvotimit.
“Gjatë përcaktimit të përmbajtjes së fletëvotimit, u zbatuan plotësisht normat ligjore, sipas të cilave materiali shtypet në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj çirilik, dhe në përputhje me përfaqësimin e bashkësive në Komunën e Bërvenicës, dhe në gjuhën dhe shkrimin zyrtar që përdorin të paktën 20% e qytetarëve në atë komunë, si dhe gjuhën dhe shkrimin e bashkësisë së cilës i përkasin kandidatët.
Renditja e kandidatëve dhe paraqitësve të tyre është sipas listës së vetme të përcaktuar të kandidatëve, dhe pjesa kryesore e fletëvotimit përmban emrin e komunës, numrin e qendrës së votimit, emrin dhe simbolin e paraqitësit, si dhe numrin rendor, emrin dhe mbiemrin e kandidatëve. Pjesa që mbetet në fletëvotim përmban numrin serik, komunën dhe numrin e qendrës së votimit. Për pjesën e mbyllur të seancës do të hartohet një procesverbal i veçantë, i cili do të arkivohet në mënyrë të përshtatshme së bashku me regjistrimin audio dhe nuk do të bëhet publik.
Në kuadër të rendit të ditës të miratuar, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi unanimisht edhe procesverbalin e seancës së 18-të të mëparshme”, njoftojnë nga KSHZ-ja.