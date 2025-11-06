KSHZ-ja i hodhi poshtë të 16 ankesat në lidhje me procedurat e votimit në Bërvenicë, Shuto Orizari dhe Karposh
Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) sot shqyrtoi dhe hodhi poshtë si të pabazuara të gjitha 16 ankesat në lidhje me procedurat e votimit dhe përmbledhjen e rezultateve të votimit në zgjedhjet lokale në tre komuna – Bërvenicë, Shuto Orizarë dhe Karposh.
Kryetari i KSHZ-së, Boris Kondarko, informoi se vendimet individuale për secilën ankesë do të përgatiten nesër dhe do t’u dorëzohen parashtruesve.
“KSHZ-ja do të presë afatet ligjore për padi të mundshme në Gjykatën Administrative në 24 orët e ardhshme, pas së cilave, nëse ka padi, Gjykata Administrative është e detyruar të veprojë brenda 48 orëve të ardhshme nga pranimi i padive. Kjo do të thotë se më së voni deri në fund të fundjavës do të kemi vendimet e Gjykatës Administrative nëse ka padi. Nëse nuk ka padi, në momentin e parë kur skadojnë afatet, pra kur vendimet të bëhen të plotfuqishme, KSHZ-ja do të mbajë seancë për të shpallur rezultatet përfundimtare për komunat Bërvenicë, Shuto Orizarë dhe Karposh”, shpjegoi Kondarko.
Për Komunën e Shuto Orizarës janë paraqitur 13 ankesa, nga të cilat 10 nga koalicioni “Maqedonia Juaj” i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, dhe tre nga Unioni i Romëve.
KSHZ-ja hodhi poshtë ankesat e paraqitura për qendrat e votimit IM 2956, IM 2971, IM 2971/1, IM 2973, IM 2959/1, IM 2955, IM 2956/1, IM 2959, IM 2961/1 dhe IM 2961, të gjitha në Komunën e Shuto Orizarës, dhe të paraqitura nga Koalicioni “Maqedonia Juaj” i udhëhequr nga VMRO-DPMNE.
Anëtarët e KSHZ-së gjithashtu hodhën poshtë si të pabazuara tre ankesat e paraqitura nga Unioni i Romëve në IM 2966, IM 2962 dhe IM 2961, të gjitha në Komunën e Shuto Orizarës.
KSHZ-ja i hodhi poshtë dy ankesat e paraqitura nga “Përvoja për sukses” për dy vendvotime në Komunën e Karposhit, përkatësisht në IM 2631 dhe IM 2613.
Anëtarët e KSHZ-së paraprakisht e hodhën poshtë unanimisht ankesën e paraqitur nga kandidati për kryetar komune Haqim Ramadani për Komunën e Bërvenicës për pesë vendvotime në këtë komunë. Angelço Ristov, anëtar i KSHZ-së, shpjegoi se ankesa përmban mangësi ligjore joformale, pasi është paraqitur nga një kandidat për kryetar komune, ndërsa sipas ligjit duhet të paraqitet nga paraqitësi i listës së kandidatëve. Anëtarët e KSHZ-së e hodhën poshtë ankesën si të papranueshme.