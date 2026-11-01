KSHZ fillon me publikimin e rezultateve të para nga zgjedhjet në Bërvenicë

KSHZ fillon me publikimin e rezultateve të para nga zgjedhjet në Bërvenicë

Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka filluar me publikimin e rezultateve të para nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të mbajtura në Bërvenicës.
Sipas numërimeve të deritanishme, nga 29.2% vendvotime të përpunuara, kandidati i VMRO-së, Stojanço Radevski, është duke udhëhequr me 1.909 vota, karshi kandidatit shqiptar të AKI-së, Ariin Jahij i cili ka 375 vota.
Megjithatë nga kampi i AKI-së, po shfaqet një optimizëm për fitoren e Jahijit në këto zgjedhje.

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