KSHZ: Do të votohet vetëm një herë, votimi është i fshehtë, me letërnjoftim ose pasaportë të vlefshëm dhe identifikim biometrik
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) miratoi në seancën e sotme Udhëzimet për Votim në Zgjedhjet Lokale të vitit 2025. Votimi bëhet personalisht, dhe votuesit do të mund të votojnë vetëm një herë, duke u identifikuar me kartë identiteti ose pasaportë. Do të mund të votojnë edhe personat, dokumentet e të cilëve kanë skaduar nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri më 19 tetor. Para se të marrin fletën e votimit, votuesit do të kontrollohen me pajisje identifikimi biometrike me gishtin e madh të dorës së djathtë.
Kryetari i KSHZ-së, Boris Kondarko, theksoi se fletëvotimet do të vulosen para se t’u jepen votuesve. Votimi bëhet në mënyrë të pavarur, fshehurazi pas një paravani me stilolaps blu, dhe më pas fletëvotimet (katër për Qytetin e Shkupit, dy për 80 komunat e tjera) vendosen në kuti votimi të veçanta.
Votimi në grup, familjar ose me dikë tjetër, fotografimi në qendrën e votimit dhe mbajtja e armëve në qendrën e votimit janë të ndaluara.