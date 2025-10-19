KSHZ: Dalja deri në orën 18:30 ka qenë 46,65%

KSHZ: Dalja deri në orën 18:30 ka qenë 46,65%

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ), në konferencën e parë për media pas mbylljes së vendvotimeve, ka bërë publike të dhënat paraprake për pjesëmarrjen në votime.

Sipas informacioneve zyrtare, deri në orën 18:30, të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 46.65% e qytetarëve të regjistruar në Listën Zgjedhore.

KSHZ theksoi se këto të dhëna janë paraprake dhe pjesëmarrja përfundimtare do të konfirmohet pas përpunimit të plotë të të gjitha rezultateve nga vendvotimet.

