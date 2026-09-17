KSHZ: Aktivitetet zgjedhore për Bërvenicën po zhvillohen pa pengesa dhe brenda afateve të parapara
Me qëllim të realizimit të aktiviteteve të parapara sipas Kalendarit të afateve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës, në seancën e sotme të 15-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratua vendimin për publikimin e përshkrimeve të vendvotimeve.
Nga KSHZ njoftuan se në rrjedhë e sipër janë aktivitetet për mbylljen e Listës Zgjedhore dhe konfirmimin e kandidaturave, ndërsa hedhjen e shortit për përcaktimin e renditjes së tyre do ta bëjmë në seancë publike më së voni deri më 23 shtator.
“Jemi në koordinim të vazhdueshëm me KKZ Bërvenicë dhe të gjitha institucionet kompetente, me çka të gjitha kushtet e nevojshme do të sigurohen me kohë në mënyrë që qytetarët e komunës së Bërvenicës më 18 tetor të realizojnë pa pengesa të drejtën e tyre të votës”, deklaruan nga KSHZ.