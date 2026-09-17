KSHZ: Aktivitetet zgjedhore për Bërvenicën po zhvillohen pa pengesa dhe brenda afateve të parapara

KSHZ: Aktivitetet zgjedhore për Bërvenicën po zhvillohen pa pengesa dhe brenda afateve të parapara

Me qëllim të realizimit të aktiviteteve të parapara sipas Kalendarit të afateve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës, në seancën e sotme të 15-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratua vendimin për publikimin e përshkrimeve të vendvotimeve.

Nga KSHZ njoftuan se në rrjedhë e sipër janë aktivitetet për mbylljen e Listës Zgjedhore dhe konfirmimin e kandidaturave, ndërsa hedhjen e shortit për përcaktimin e renditjes së tyre do ta bëjmë në seancë publike më së voni deri më 23 shtator.

“Jemi në koordinim të vazhdueshëm me KKZ Bërvenicë dhe të gjitha institucionet kompetente, me çka të gjitha kushtet e nevojshme do të sigurohen me kohë në mënyrë që qytetarët e komunës së Bërvenicës më 18 tetor të realizojnë pa pengesa të drejtën e tyre të votës”, deklaruan nga KSHZ.

MARKETING

Të ngjajshme

Haxhiu: Mbrojtja e ish-drejtuesve të UÇK-së është detyrë qytetare dhe institucionale

Haxhiu: Mbrojtja e ish-drejtuesve të UÇK-së është detyrë qytetare dhe institucionale

Presidentit iranian i lejohet hyrja në SHBA!

Presidentit iranian i lejohet hyrja në SHBA!

Zhvillimet e fundit për ish-krerët e UÇK-së, Ali Ahmeti mblodhi Kryesinë Qendrore të BDI-së

Zhvillimet e fundit për ish-krerët e UÇK-së, Ali Ahmeti mblodhi Kryesinë Qendrore të BDI-së

OKB-ja mbështet fjalimin me video të presidentit palestinez Abbas pas refuzimit të vizës nga SHBA-ja

OKB-ja mbështet fjalimin me video të presidentit palestinez Abbas pas refuzimit të vizës nga SHBA-ja

Lideri i opozitës: Netanyahu është përgjegjës për 7 tetorin 2023 dhe duhet të largohet nga detyra

Lideri i opozitës: Netanyahu është përgjegjës për 7 tetorin 2023 dhe duhet të largohet nga detyra

Trump: Po përballem me “vendim të madh” nëse do të rifilloj sulmet e mëdha ndaj Iranit

Trump: Po përballem me “vendim të madh” nëse do të rifilloj sulmet e mëdha ndaj Iranit