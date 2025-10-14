KSHPK: Vetëm 35 për qind e pjesëmarrësve në fushatë dorëzuan raportet e donacioneve
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit njofton se raporte të pranimit të donacioneve kanë dorëzuar 35% e numrit të përgjithshëm të pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale 2025
Sipas Kodit Zgjedhor, pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore për Zgjedhjet Lokale të vitit 2025 janë të detyruar të dorëzojnë raporte mbi donacionet e pranuara gjatë procesit zgjedhor si burim i financimit të tyre, si dhe një raport të përgjithshëm financiar me të dhëna mbi të ardhurat dhe shpenzimet totale të fushatës zgjedhore, brenda afateve të përcaktuara me ligj, gjë që lejon monitorimin e ligjshmërisë së financimit dhe shpenzimit të fondeve nga institucionet kompetente, si dhe shikimin e publikut mbi burimet e të ardhurave dhe mënyrën e shpenzimit të fondeve në fushatën zgjedhore, me qëllim forcimin e besimit në procesin zgjedhor.
Sipas afatit për dorëzimin e një Raporti mbi Donacionet e Pranuara në një llogari transaksioni për një fushatë zgjedhore, për periudhën nga hapja e llogarisë deri në ditën e 11-të të fushatës zgjedhore, pra, duke përfunduar më 09.10.2025 deri në orën 24:00, në KSHPK u dorëzuan gjithsej 61 raporte, që përbën pak mbi 35% të numrit të përgjithshëm të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor.
Të 19 koalicionet dorëzuan raportet e donacioneve, u morën 18 raporte nga partitë politike dhe 24 raporte nga kandidatët e pavarur të mbështetur nga një grup votuesish.Pas afatit, u dorëzuan edhe 2 raporte nga partitë politike.