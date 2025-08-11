KSHPK me udhëzime për dispozitat ligjore që lidhen me Zgjedhjet lokale 2025
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), me qëllim që të informojë në kohë dhe në mënyrë transparente të gjitha institucionet shtetërore, partitë politike, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, si dhe opinionin, për ligjshmërinë e përdorimit dhe disponimit me mjetet buxhetore, në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave dhe Kodin Zgjedhor, sot dërgoi udhëzime për situatat e mëposhtme për periudhën nga dita e vendimit për shpalljen e Zgjedhjeve Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2025 deri në përfundimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e kryetarit të komunës ose anëtarëve të këshillit, përkatësisht deri në konstituimin e këshillit të komunave dhe qytetit të Shkupit.
Gjatë kësaj periudhe, ka ndalesë për investime të reja dhe pagesa të jashtëzakonshme, përkatësisht, siç theksohet në kumtesën nuk mund të fillojë ndërtimi me mjete të Buxhetit ose nga fonde publike ose me mjete të ndërmarrjeve publike ose persona të tjerë juridik që disponojnë kapital shtetëror të objekteve të reja në infrastrukturë, si rrugë, ujësjellës, largpërçues, kanalizim dhe objekte tjera ose objekte për veprimtari shoqërore – shkolla, kopshte të fëmijëve dhe objekte tjera, përveç nëse për atë qëllim paraprakisht janë siguruar mjete nga buxheti, përkatësisht bëhet fjalë për realizimin e një programi të miratuar në bazë të një ligji në vitin aktual.
Nuk mund të bëhen pagesa të pagave, pensioneve, ndihmës sociale ose pagesave të tjera dhe kompensime materiale nga mjete buxhetore ose nga mjete të fondeve publike që nuk janë pagesa të rregullta mujore, gjegjësisht të gjitha transferat dhe pegesat njëvjetore ose transferat e njëhershme nga mjetet buxhetore ose nga nga mjetet e fondeve publike, as nuk mund të tjetërsohet kapital shtetëror, as të nënshkruhet marrëveshje kolektive, ndërsa nuk mund të fillohet as procedurë për punësimin e personave të rinj ose procedurë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës në institucionet shtetërore ose publike, ndërsa procedurat e filluara vihen në pritje, përveç në rastet e çështjeve urgjente.
Nga KSHPK-ja udhëzojnë edhe për ndalesën e përdorimit të burimeve të paligjshme dhe anonime të financimit gjatë zgjedhjeve.
“Partia politike ose kandidati në zgjedhjet nuk mund të mbledhin ose të përdorin mjete në mënyrë të paligjshme ose nga burime anonime”, theksohet në kumtesën.
Gjithashtu, nuk mundet prona në pronësi të: Republikës së Maqedonisë së Veriut ose njësive të vetëqeverisjes lokale ose mjetet buxhetore ose mjetet nga fondet publike, ndërmarrje publike, institucione publike ose persona të tjerë juridikë që kanë kapital shtetëror, përmes punimeve investuese ose në një mënyrë tjetër, të përdoren për fushatë zgjedhore ose për financimin e aktiviteteve të tjera politike.
Nga Antikorrupsioni theksojnë gjithashtu se nuk guxon të kryhet ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimit, dhënia ose premtimi i një dhurate ose përfitimi tjetër për veten ose për një tjerët, ndaj një votuesi gjatë zgjedhjeve, që të votojë ose të mos votojë për një kandidat të caktuar.
Në periudhën prej 20 ditëve para fillimit të fushatës zgjedhore deri në përfundimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e kryetarit të komunës ose anëtarëve të këshillit, gjegjësisht deri në konstituimin e këshillit të komunave dhe qytetit të Shkupit, nuk mund të mbahen ngjarje publike me rastin e fillimit të ndërtimit ose lëshimit në përdorim të objekteve me mjete të Buxhetit ose nga fonde publike, ose me mjete të ndërmarrjeve publike ose persona të tjerë juridikë që disponojnë kapital shtetëror në infrastrukturë si rrugë, ujësjellës, largpërçues, kanalizim, fusha sporti dhe objekte të tjera ose objekte për veprimtari shoqërore shkolla, kopshte të fëmijëve dhe objekte të tjera.
Nën ndalesë për mbajtjen e ngjarjeve publike nuk nënkuptohet veçanërisht dhënie e deklaratës publike të bartësit të funksionit publik ose kandidat për bartës të funksionit publik në tubim, intervistë në media, debat për media ose përgjigje të pyetjeve të gazetarëve.
Nga dita e vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e tyre në përputhje me rezultatet e zgjedhjeve, Ministria e Financave është e detyruar të publikojë të gjitha pagesat buxhetore, përveç pagave të rregullta, pensioneve dhe shpenzimeve të shërbimeve, publikisht në ueb faqe në një bazë të dhënash të veçantë për shpenzimet buxhetore gjatë periudhës zgjedhore dhe Ministria e Financave duhet të paraqesë një raport financiar parazgjedhor dy javë pas shpalljes së zgjedhjeve, i cili do të përfshijë një pasqyrë të përgjithshme të të gjitha të ardhurave dhe shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara nga Buxheti sipas zërave në periudhën nga fillimi i vitit fiskal deri në ditën e dorëzimit të raportit, i cili publikohet në ueb faqen e internetit të Ministrisë së Financave.
Ndalohet shfrytëzimi i hapësirës së zyrave, pajisje të zyrave dhe vetura zyrtare të organeve shtetërore, përveç personat për të cilët kanë të bëjnë rregullat e veçanta për mbrojtje të personalitetit.
Në afat prej dhjetë ditëve nga dita e marrjes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve, fondet publike, ndërmarrjet publike dhe të gjithë personat e tjerë juridikë që kanë në dispozicion kapital shtetëror, janë të detyruar në KSHPK të dorëzojnë të dhëna për numrin, llojin, targat e regjistrimit, në formë elektronike në formular të shënuar nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, të publikuar në ueb-faqen e KSHPK-së.
Ndalohet kryerje dhe përpjekje për kryerjen e presionit dhe frikësimit të votuesve ose anëtarëve të familjeve të tyre ose persona të afërt të tyre.
KSHPK, siç theksohet, do ta ndjekë të gjithë procesin zgjedhor dhe në rastet e dyshimeve për shkeljen e dispozitave nga Ligji për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konflikti i Interesave dhe Kodi Zgjedhor. KSHPK do t’i vlerësojë si përgjegjësi të personave përgjegjës të organeve shtetërore dhe subjekte të tjera, do të ndërmarrë masa për përcaktimin e dyshimeve të tilla, do t’i njoftojë organet kompetente dhe do të kërkojë ndërmarrjen e aktiviteteve në kuadër të veprimit të tyre adekuat.
Gjatë periudhës së zbatimit të aktiviteteve që lidhen me Zgjedhjet Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2025, përkatësisht zgjedhjet për zgjedhjen e anëtarëve të këshillave komunale dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe kryetarit të Qytetit të Shkupit, KSHPK, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave, nuk ka kompetencë dhe nuk jep mendime mbi kërkesat e paraqitura për mendime që lidhen me mënyrën e veprimit të organeve shtetërore dhe të vetëqeverisjes dhe organeve të tjera shtetërore të themeluara në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin, fondeve, agjencive, drejtorive, ndërmarrjeve publike, organeve rregullatore, shoqërive tregtare të themeluara nga shteti dhe institucioneve të tjera të themeluara nga shteti.
KSHPK, siç bëhet e ditur, në funksion të ndjekjes dhe kontrollit të ligjshmërisë së financimit të fushatës zgjedhore dhe të gjithë procesit zgjedhor do të realizojë bashkëpunim me mediat, shoqatat civile dhe me qytetarët dhe për këtë qëllim e inkurajon të gjithë publikun që me kohë të raportojë raste të shkeljes së ndalesave të përcaktuara në Ligin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave dhe në Kodin Zgjedhor.