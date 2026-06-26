Kryetari i parlamentit turk, Kurtulmuş bën thirrje për reforma në të gjithë botën islamike
Kryetari i Parlamentit turk bëri thirrje të mërkurën për reforma gjithëpërfshirëse në të gjithë botën islamike dhe përshëndeti përparimin në negociatat midis SHBA-së dhe Iranit.
Gjatë Konferencës së 20-të të Unionit Parlamentar të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Baku, Numan Kurtulmuș tha se bota islame ka nevojë për një “proces reformash nga A në Zh”, duke theksuar se reforma nuk duhet të nënkuptojë braktisjen e vlerave islame, por rilidhjen me to dhe përshtatjen e tyre me realitetet bashkëkohore.
“Dua të nënvizoj se reformat politike, institucionale dhe intelektuale janë ndër çështjet më themelore me të cilat përballen vendet islamike”, tha ai.
Ai argumentoi se rendi global në zhvillim paraqet mundësi të rëndësishme për botën islame, duke përmendur popullsinë e saj prej më shumë se 2 miliardë banorësh, 57 shtete anëtare, burimet natyrore dhe potencialin ekonomik.
Numan Kurtulmuş bëri thirrje më tej për unitet dhe bashkëpunim më të madh midis vendeve myslimane, duke thënë se dallimet sektare, etnike dhe politike duhet të shihen si burim pasurie dhe jo si konflikt.
Lidhur me çështjet rajonale, ai përshëndeti ato që i përshkroi si zhvillime pozitive në negociatat SHBA-Iran të mbajtura në Zvicër.
“Ne e vlerësojmë që negociatat midis SHBA-së dhe Iranit kanë arritur në një pikë pozitive”, tha ai, duke shtuar: “Shpresojmë që kjo marrëveshje të respektohet, bisedimet të vazhdojnë pozitivisht deri në fund dhe lufta e imponuar ndaj Iranit të përfundojë përgjithmonë, duke hapur rrugën për një atmosferë të vërtetë paqeje.”
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e përfundimit të sulmeve izraelite në Liban, duke thënë: “Libani u përket libanezëve dhe Palestina u përket palestinezëve.”
Kurtulmus shprehu më tej mbështetje për negociatat e vazhdueshme të paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke shpresuar se ato do të çojnë në një zgjidhje të qëndrueshme dhe do të kontribuojnë në stabilitetin afatgjatë në Kaukazin e Jugut.