Kryetari i parlamentit të Iranit paralajmëron Trumpin se “i gjithë rajoni do të digjet”
Kryetari i parlamentit të Iranit paralajmëroi presidentin e SHBA-së Donald Trump të dielën se “lëvizjet e tij të pamatura” do të thoshin se “i gjithë rajoni ynë do të digjet”.
“Lëvizjet tuaja të pamatura po i zvarrisin Shtetet e Bashkuara në një ferr të gjallë për çdo familje të vetme, dhe i gjithë rajoni ynë do të digjet sepse ju këmbëngulni të ndiqni urdhrat e (Benjamin) Netanyahut”, shkroi Mohammad Bagher Ghalibaf në një postim X në anglisht, duke iu referuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Ghalibaf shtoi se “zgjidhja e vetme e vërtetë është respektimi i të drejtave të popullit iranian dhe dhënia fund e kësaj loje të rrezikshme”.
Trump tha se afati i tij për Iranin për të hapur Ngushticën e Hormuzit ose për t’u përballur me sulme ndaj infrastrukturës kritike është mbrëmja e së martës, sipas një interviste që ai dha për Wall Street Journal të dielën.
“Nëse ata nuk bëjnë diçka deri të martën në mbrëmje, ata nuk do të kenë asnjë termocentral dhe nuk do të kenë asnjë urë në këmbë”, i tha Trump Journal.
Trump më vonë postoi në rrjetet sociale, pa përmendur Iranin ose ndonjë detaj tjetër: “E martë, ora 20:00 sipas kohës lindore!”.
Në një postim të veçantë më herët të dielën, Trump kishte thënë se Irani do të përballej me sulme në infrastrukturë nëse nuk e hapte ngushticën deri të martën, por nuk dha një kohë specifike.