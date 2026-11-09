Kryetari i parlamentit të Iranit akuzon Izraelin se po përpiqet ta tërheqë SHBA-në në një “luftë të pafundme”

Kryetari i parlamentit të Iranit akuzon Izraelin se po përpiqet ta tërheqë SHBA-në në një “luftë të pafundme”

Kryetari i Parlamentit të Iranit akuzoi të hënën Izraelin se po përpiqet ta përfshijë SHBA-në në një luftë të zgjatur me Iranin, duke paralajmëruar se presidentët e ardhshëm amerikanë do ta kenë të vështirë ta nxjerrin vendin nga konflikti, transmeton Anadolu.

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“Izraelitët po bëjnë gjithçka për ta tërhequr SHBA-në në një luftë të pafundme me Iranin, në një kurth nga i cili asnjë president, i tanishëm apo i ardhshëm, republikan apo demokrat, nuk do të mund të dalë”, shkroi Mohammad Bagher Ghalibaf në platformën sociale amerikane X.

“Nëse Washingtoni nuk heq dorë nga mendësia ‘Izraeli i pari’, Amerika dhe aleatët e saj po shkojnë drejt një epoke të errët”, shtoi ai.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt. Megjithëse në prill u arrit një armëpushim, luftimet mes Washingtonit dhe Teheranit rifilluan në korrik, pasi përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e konfliktit ngecën.

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