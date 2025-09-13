Kryetari i Kuvendit, Gashi, uron zgjedhjen e homologut të tij shqiptar, Peleshi

Kryetari i Kuvendit, Gashi, uron zgjedhjen e homologut të tij shqiptar, Peleshi

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Afrim Gashi, e uroi homologun e tij shqiptar, Niko Peleshi, për zgjedhjen e tij.

“Në emër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, ju shpreh urimet e mia më të sinqerta për zgjedhjen e Niko Peleshit si kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Jam i bindur se gjatë mandatit të z. Peleshi, marrëdhëniet e shkëlqyera miqësore dhe vëllazërore midis vendeve tona, të ndërtuara mbi respektin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë, do të thellohen më tej”, tha Gashi në një postim në Fejsbuk, i cili u raportua nga mediat.

Pres me padurim, shprehet më tej ai, forcimin e bashkëpunimit ndërparlamentar dhe punën e përbashkët për të çuar përpara aspiratat tona të përbashkëta për integrimin evropian, stabilitetin rajonal dhe zhvillimin demokratik.

“Ju uroj suksese në kryerjen e detyrës suaj të rëndësishme dhe shpreh gatishmërinë time për të nxitur një partneritet të ngushtë midis dy parlamenteve tona”, thotë Gashi.

Niko Peleshi, nga Partia Socialiste, u zgjodh dje vonë pasdite si parlamentari i parë i legjislaturës së re shqiptare, e cila doli nga zgjedhjet e 11 majit.

