Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi mori pjesë në festimin me rastin e Ditës së Armatës

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi mori pjesë në festimin me rastin e Ditës së Armatës

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, sot mori pjesë në kremtimin qendror me rastin e Ditës së Armatës, që u mbajt në kazermën “Jane Sandanski” në Shtip.

Ngjarja ishte organizuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtatmadhëria e Armatës, të udhëhequr nga ministri i Mbrojtjes, Vllado Misajllovski dhe eprori i Shtatmadhërisë së Armatës, gjeneral major Sashko Lafçiski.

Kremtimi qendror përfshinte programin solemn me pritjen zyrtare të kreut shtetëror, korit diplomatik, si dhe mysafirëve të tjerë të lartë. Me praninë e tij, Kryetari Gashi shprehu respekt për Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rolin e saj në mbrojtjen, sigurinë dhe stabilitetin e vendit.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti kroat Milanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë

Presidenti kroat Milanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë

“Ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” – Trump thotë se është ‘nder’ të presë udhëheqësit evropianë

“Ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” – Trump thotë se është ‘nder’ të presë udhëheqësit evropianë

Rritet në mbi 62 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në mbi 62 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Janë paraqitur 13 kandidatë për kryetar të KSHPK-së, do të vendoset pas zgjedhjeve lokale

Janë paraqitur 13 kandidatë për kryetar të KSHPK-së, do të vendoset pas zgjedhjeve lokale

(VIDEO) Mexhiti: Opozita po përballet me krizë identitare

(VIDEO) Mexhiti: Opozita po përballet me krizë identitare

(VIDEO) Vetëm dy nënshkrime për kandidatët e pavarur për kryetar komuash dhe këshilltarë

(VIDEO) Vetëm dy nënshkrime për kandidatët e pavarur për kryetar komuash dhe këshilltarë