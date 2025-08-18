Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi mori pjesë në festimin me rastin e Ditës së Armatës
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, sot mori pjesë në kremtimin qendror me rastin e Ditës së Armatës, që u mbajt në kazermën “Jane Sandanski” në Shtip.
Ngjarja ishte organizuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtatmadhëria e Armatës, të udhëhequr nga ministri i Mbrojtjes, Vllado Misajllovski dhe eprori i Shtatmadhërisë së Armatës, gjeneral major Sashko Lafçiski.
Kremtimi qendror përfshinte programin solemn me pritjen zyrtare të kreut shtetëror, korit diplomatik, si dhe mysafirëve të tjerë të lartë. Me praninë e tij, Kryetari Gashi shprehu respekt për Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rolin e saj në mbrojtjen, sigurinë dhe stabilitetin e vendit.