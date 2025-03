Kryetari i Koçanit jep dorëheqje: Për mua, asgjë më nuk e ka të njëjtin kuptim!

Kryetari i komunës së Koçanit, Lupço Papazov ka dhënë dorëheqje pas tragjedisë që ndodhi në Koçani, raporton SHENJA.

Ai në një shkrim në rrjetet sociale tha se humbja dhe tragjedia që ka ndodhur dje është shumë e madhe.

“Për mua, pas kësaj tragjedie, asgjë nuk ka më të njëjtin kuptim! Këto ishin fëmijët tanë! Shumëkush, me të drejtë, vërejti pse dje nuk dola fare në opinion gjatë gjithë ditës. Por ata që më njohin, e dinë sa i thyer jam dhe si e përjetoj këtë që ndodhi. Është e vështirë dhe do ta kaloj me shumë dhimbje.

Kam punuar ndershëm dhe me përkushtim gjithë jetën time!

Asnjëherë nuk kam menduar se angazhimi im do të përfundonte kështu, por tani po tërhiqem nga kjo detyrë, duke i lutur Zotit për shpirtrat e fëmijëve tanë, për familjet e tyre dhe për popullin e Maqedonisë!”, shkroi kryetari i komunës në profilin e tij në Facebook.

